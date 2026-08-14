Hatay'da kepçeyi durduran gizemli keşif! Yerin 1.5 metre altında çıktı, sırrı araştırılıyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediyenin yaptığı altyapı çalışmaları sırasında bahçede yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik bulundu. Müze ekipleri, alanda inceleme başlattı.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Davutpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesinde altyapı çalışması yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, kepçeyle gerçekleştirilen kazı sırasında yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik parçalarına rastladı.
1 | 6