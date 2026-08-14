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  4. Hatay'da kepçeyi durduran gizemli keşif! Yerin 1.5 metre altında çıktı, sırrı araştırılıyor

Hatay'da kepçeyi durduran gizemli keşif! Yerin 1.5 metre altında çıktı, sırrı araştırılıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediyenin yaptığı altyapı çalışmaları sırasında bahçede yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik bulundu. Müze ekipleri, alanda inceleme başlattı.

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Hatay'da kepçeyi durduran gizemli keşif! Yerin 1.5 metre altında çıktı, sırrı araştırılıyor - Sayfa 1

Davutpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesinde altyapı çalışması yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, kepçeyle gerçekleştirilen kazı sırasında yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik parçalarına rastladı.

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Hatay'da kepçeyi durduran gizemli keşif! Yerin 1.5 metre altında çıktı, sırrı araştırılıyor - Sayfa 2

Görevliler, jandarma ve Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

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Hatay'da kepçeyi durduran gizemli keşif! Yerin 1.5 metre altında çıktı, sırrı araştırılıyor - Sayfa 3

Adrese sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi aldı.

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Hatay'da kepçeyi durduran gizemli keşif! Yerin 1.5 metre altında çıktı, sırrı araştırılıyor - Sayfa 4

Alanda inceleme yapan müze yetkilileri, mozaiğin zarar görmeden çıkarılması ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

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