Hemen izlemeniz gereken en iyi Netflix yapımları: Aksiyon, Drama, gerilim bir arada!

AMERICAN PRIMEVAL- (2025)

American Primeval, eski Batı’daki sınır yaşamının sert gerçeklerini örtbas etmeye çalışmıyor. Ancak İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi, dizinin Brigham Young’u (Kim Coates) bir katliama önayak olan biri olarak göstermesinden rahatsız. Young, bu mini dizideki tek günahkâr değil.

Sara Holloway (Betty Gilpin) de kendi geçmişinden kaçıyor ve başına konan ödüle rağmen, oğlu Devin (Preston Mota) ve genç bir yerli kadın, Two Moons (Shawnee Pourier) ile birlikte vahşi toprakları aşmaya çalışıyor. Isaac Reed (Taylor Kitsch), Sara’nın mücadelesine anlayışla yaklaşıyor ve ailesini andıran bu küçük grubu korumaya gönüllü oluyor. Hikaye de tam olarak burada başlıyor.