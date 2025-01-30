Hemen izlemeniz gereken en iyi Netflix yapımları: Aksiyon, Drama, gerilim bir arada!
The Night Agent ve birçok orjinal yapım izleyici ile buluştu. İşte Netflix’te şu anda izlemeniz gereken en iyi yapımlar.
Netflix'te yayınlanan dizi ve filmler her ay yenileriyle güncelleniyor. Geçen yılın sonlarında izleyici ile buluşan Squid Game 2. sezon, uzun süren bekleyişin ardından izleyici ile buluştu ve bir kez daha ekran başına kilitledi.
Ancak izlemeniz gereken birçok dizi ve film daha var. Özellikle birazdan bahsedeceğimiz orijinal Netflix yapımları, gerek hikâyaleri gerek sahneleriyle sizi ekrandan ayırmayacak. İşte izlemeniz gereken en iyi Netflix orijinal serisi.
AMERICAN PRIMEVAL- (2025)
American Primeval, eski Batı’daki sınır yaşamının sert gerçeklerini örtbas etmeye çalışmıyor. Ancak İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi, dizinin Brigham Young’u (Kim Coates) bir katliama önayak olan biri olarak göstermesinden rahatsız. Young, bu mini dizideki tek günahkâr değil.
Sara Holloway (Betty Gilpin) de kendi geçmişinden kaçıyor ve başına konan ödüle rağmen, oğlu Devin (Preston Mota) ve genç bir yerli kadın, Two Moons (Shawnee Pourier) ile birlikte vahşi toprakları aşmaya çalışıyor. Isaac Reed (Taylor Kitsch), Sara’nın mücadelesine anlayışla yaklaşıyor ve ailesini andıran bu küçük grubu korumaya gönüllü oluyor. Hikaye de tam olarak burada başlıyor.