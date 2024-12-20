Heyecanlandıran keşif: Bölgede ilk kez bulundu
Romalılar tarafından milattan önce 64 yılında Paflagonya Eyalet Merkezi olarak kurulan Pompeipolis Antik Kenti'nde tiyatro alanında yürütülen kazı çalışmalarında iki adet Afrodit heykeli parçası bulundu.
Efes Antik Kenti ve Gaziantep Zeugma'nın bir benzeri olarak nitelendirilen, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları kış mevsiminde de sürüyor.
Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olan ve Paflagonya Eyalet Merkezi olarak kurulan Pompeiopolis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Kastamonu Müze Müdürlüğünün başkanlığında sürüyor.
Taşköprü ilçesindeki Zımbıllı Tepe mevkiinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlık yapıyor.
Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2 bin kişilik tiyatro alanında devam eden kazı çalışmalarında ise önemli bir gelişme yaşandı.