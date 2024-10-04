Hiçbir filmde bu sahne yok! Guinness Rekorlar Kitabına giren ‘The Greatest Showman’in perde arkası
1993 yapımı The Greatest Showman’’ filmi, o dönemin zor koşullarında sadece bir sahnesiyle Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmayı başardı. İşte bir uçaktan diğerine halat bağlayan dublorün tarihe geçen başarısı!
Günümüz filmlerinde yapımcılar en kısa sahne için bile yüz milyonlarca doları gözden çıkarabiliyor. Sinema sektörüne baktığımızda Avatar ve daha birçok filmin küçük bir sahnesi için bile yüklü miktarda harcamalar yapılıyor.
Ancak tarihte hiçbir film, 1993 yapımı ‘The Greatest Showman’ başarısını geçemedi. Guinness Rekorlar Kitabına adını altın harflerle yazdıran filmin perde arkasını öğrendiğinizde sizler de hayrete düşeceksiniz.
THE GREATEST SHOWMAN FİLMİNDE MİLYON DOLARLIK UÇAK GÖSTERİSİ
Çılgın ve pahalı film dublörleri söz konusu olduğunda, Cliffhanger filmi tüm zamanların en pahalı hava dublörünü gösterdi.
Filmde yer alan dublör o kadar pahalıydı ki, yıldız ve yardımcı yazar Sylvester Stallone milyonlarca dolar değerindeki çılgınlığı dengelemek için maaşını düşürmek zorunda kaldı.
Filmdeki dublör Simon Crane, kimsenin yapamayacağı bir şey yaptı ve bir McDonnell Douglas DC-9-32 uçağından çelik bir kabloyu kaydırarak saatte 150 mil hızla (241 Km/s) Lockheed L-1329 JetStar uçağına bağladı.