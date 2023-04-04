İngiltere Kralı 3. Charles'ın ilk portresi tanıtıldı

Ressam Alastair Barford tarafından yapılan Kral Charles'ın ilk portresinin resmi açılışı, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.

Tablonun tanıtım etkinliğine, ressam Barford ile "Illustrated London News" dergisinin baş yöneticisi ve sahibi Lisa Barnard’ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Ressam Barford, burada yaptığı açıklamada, portrenin resmedilmesi için Kral Charles'ın karşısına oturmadığını belirterek Kral'ı 17 Şubat’ta Buckingham Sarayı'nda katıldığı bir resepsiyonda gözlemlediğini ve cep telefonuyla birkaç fotoğrafını çektiğini söyledi.