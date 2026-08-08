Isparta'da bulundu! Dünyada başka örneği yok
Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, Hristiyan sanat tarihi açısından dünyada bilinen başka örneği olmayan yaklaşık 1500 yıllık litürjik kap ortaya çıkarıldı.
Milattan sonra 6. yüzyıla tarihlenen kapta, Danyal Peygamber'in gördüğü rüya, rüyasındaki 4 canavar ve aslan aynı kompozisyonda tasvir ediliyor.
Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, eserin antik kentteki manastırda yapılan kazılarda, 713 yılındaki Arap akınları sırasında tahrip edilen kilisenin yıkıntıları arasında ortaya çıkarıldığını söyledi.
Özhanlı, iki kulplu kap formundaki buluntunun üzerindeki tasvirlerin, Hristiyan ikonografisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.