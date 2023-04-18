İstanbul'un fethini önlemek için yapılan Bizans zinciri sergiye çıktı Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müze Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM), bu yıl 109. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Mimar Sinan'ın inşa ettiği Osmanlı sivil mimarisinin önemli yapılarından, Sultanahmet Meydanı'ndaki Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'na kurulan müzenin koleksiyonunda binlerce önemli eser yer alıyor. 1 | 7

TİEM Müdürü Ekrem Aytar yaptığı açıklamada, müze koleksiyonunda Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Kuzey Afrika, Endülüs, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet dönemine, birbirinden önemli 40 bin kadar eserin muhafaza edildiğini ve müzeye dönem dönem yeni eserler kazandırıldığını kaydetti. 2 | 7

Aytar, müze sergilerinin farklı zaman aralıklarıyla yenilendiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Müzemizin Etnografya Bölümü'nde İstanbul'un fethine şahitlik etmiş olan Haliç zincirinin 21 metrelik bölümü sergiye açılmış bulunuyor. 11. Konstantin tarafından Sarayburnu ve Haliç arasına gerilen zincir, Türklerin İstanbul'u fethini önlemek üzere yapılmıştır. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gemileri karadan yürütmüştür. Bu zincir fetihten sonra depolara kaldırılmıştır. Hisarlar Müzemizin deposunda bulunan zincir, konservasyonu tamamlanarak müzemizin Etnografya bölümünde, İstanbul manzaralı halının önünde sergiye çıkarılmıştır." 3 | 7