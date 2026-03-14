İşte Forbes listesi: 2025 yılının en çok kazanan oyuncuları belli oldu

Hollywood yıldızları servetlerine servet katmaya devam ediyor. Adam Sandler zirvedeki yerini korurken, 22 yaşındaki Millie Bobby Brown listeye giren en genç isim olarak tarihe geçti.

Hollywood’un son yıllarda yaşadığı konsolidasyon paniği ve gişe hasılatlarındaki belirsizlik, oyuncu maaşlarına yansıdı.

Dijital platformların yükselişi, yapay zeka ve zayıflayan gişe gelirleri oyuncuların kazançlarını aşağı çekti. 2025’te en çok kazanan 20 oyuncunun toplam geliri yüzde 20 düşerek 590 milyon dolara geriledi.

Matt Craig’in raporuna göre, dijital platformların garanti ödemeleri ve bazı nadir "gişe payı" anlaşmaları, 2025’in kazananlarını belirledi.

Zirvede Adam Sandler var

Forbes listesinin zirvesinde Netflix ile yaptığı uzun vadeli ve yüksek bütçeli anlaşmalar sayesinde Adam Sandler yer alıyor. Sandler, 48 milyon dolarlık net kazancıyla sektörün en "banko" ismi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

