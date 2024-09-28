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  4. Jonh Wick dünyası nefes kesiyor ; Aksiyon dolu Ballerina seriye dahil olacak

Jonh Wick dünyası nefes kesiyor ; Aksiyon dolu Ballerina seriye dahil olacak

Keanu Reeves ile ölümsüzleşen Jhon Wick dünyası Ballerina serisiyle devam ediyor.

Jonh Wick dünyası nefes kesiyor ; Aksiyon dolu Ballerina seriye dahil olacak - Sayfa 1

Cumhuriyet.com.tr’de yer alan habere göre John Wick evreni, yeni karakterlerle zenginleşmeye devam ediyor. Bu genişlemenin en son örneği, merakla beklenen spin-off filmi “Ballerina”nın ilk fragmanının yayınlanmasıyla karşımıza çıktı.

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Jonh Wick dünyası nefes kesiyor ; Aksiyon dolu Ballerina seriye dahil olacak - Sayfa 2

Kronolojik olarak “John Wick 3: Parabellum” ile “John Wick 4” arasında geçen “Ballerina”, başrolünde Ana de Armas’ı barındırıyor. Filmde, Keanu Reeves’in ikonik John Wick karakteri de kısa bir süreliğine yer alacak.

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Jonh Wick dünyası nefes kesiyor ; Aksiyon dolu Ballerina seriye dahil olacak - Sayfa 3

Len Wiseman’ın yönettiği “Ballerina”, ailesinin ölümünden sorumlu katilleri birer birer ortadan kaldırmaya ant içmiş genç bir suikastçının intikam arayışını anlatıyor.

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Jonh Wick dünyası nefes kesiyor ; Aksiyon dolu Ballerina seriye dahil olacak - Sayfa 4

Bu yeni film, aksiyon dolu sahneleri ve derin karakter gelişimi ile izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. “Ballerina”nın, John Wick evrenine nasıl katkı sağlayacağı merakla bekleniyor.

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