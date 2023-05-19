Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin manzarayı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı.
Görevlilerce sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Gün doğumunda ortaya çıkan manzarayı seyretmek için doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere gelen turistler, balonların renk kattığı peribacaları arasında fotoğraf çektirdi.
Bölgede sıcak hava balon üretimi yapan firma tarafından üretilen Türk bayrağı figürlü sıcak hava balonu da peribacaları arasında güzel görüntü oluşturdu.