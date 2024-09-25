Kapladığı alan küçük ama dünyada eşine çok az rastlanıyor

Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliği ile “doğal anıt” unvanını hak ediyor.

Ülkemizdeki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olan bu göl, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile Otlukbeli Gölü dikkat çekiyor.