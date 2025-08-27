Karaman’da 10 bin yıllık sokak bulundu: Çatalhöyük’ten 800 yıl daha eski...
Karaman’da bulunan ve yaklaşık 10 bin yıllık geçmişiyle öne çıkan Canhasan 3 Höyüğü’nde Neolitik Çağ’a ait Anadolu’nun en erken sokak planlarından biri gün yüzüne çıkarıldı.
Merkeze bağlı Alaçatı köyünde bulunan ve Çatalhöyük’ten yaklaşık 800 yıl daha eskiye tarihlenen Canhasan 3 Höyüğü’ndeki beşinci sezon kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında sürdürülüyor.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Baysal başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında evler arasında bir metre genişliğinde geçitlerin ortaya çıkması, Anadolu’da erken şehircilik anlayışının ilk örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
"Orta Anadolu’da ilk defa sokak konseptiyle karşılaştık"
Kazılar hakkında bilgi veren Baysal, şunları söyledi:
"Şu anda Canhasan Höyükleri’nden Canhasan 3 üzerindeyiz. Bu projemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve destekleriyle, ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında Ankara Üniversitesi adına yürüttüğümüz bir çalışmadır. Projemiz beşinci sezonuna girmiş bulunuyor. Çalışmalarımız 20 yıllık bir süreç için planlandı. Her yıl yeniden yaptığımız başvurularla Bakanlığımızın izniyle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2000 yılında ilk olarak yüzey sıyırması yaptık ve sonrasında kazılara başladık. İlk karşılaştığımız şey evlerin duvarları ve planlarıydı. Bu bizim için çok heyecan verici bir durumdu. Bu heyecanı daha da artıran başka keşiflerimiz oldu. Bunlardan biri de hemen arkamızda görülen bir sokak konsepti. Belki de bunu, en erken şehircilik planlamasının başlangıcı olarak düşünmek gerekir.