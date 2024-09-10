Kars'ta Selçuklu dönemine ait erzak deposu ortaya çıkarıldı
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında Büyük Selçuklu dönemine tarihlenen erzak deposu ve üzerinde Orta Çağ mitolojisinde cenneti sembolize eden tavus kuşu motifli bir kase parçası ortaya çıkarıldı.
Anadolu'daki ilk Türk-İslam şehri Ani Ören Yeri'ndeki kazı çalışmaları Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, nezaretinde sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarılan İlk Kaya Mescidi'nin ardından şimdi de yürütülen çalışmalarda Büyük Selçuklu dönemine tarihlenen erzak deposu içerisinde yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe sahip 8 küp gün yüzüne çıkarıldı.
Ani'de yürütülen çalışmalarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Arslan, şunları söyledi:
“Ani Ören Yeri'ndeki çalışmalarımız 8 farklı noktada devam etmekte ve içerisinde sanat tarihçileri, arkeologlar, restoretörler ve restoretör mimarlarında dahil olduğu yaklaşık 35 kişilik bir ekiple disiplinler arası bir çalışmayla Ani'deki kazı koruma çalışmalarımıza devam ediyoruz.