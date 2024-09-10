Kars'ta Selçuklu dönemine ait erzak deposu ortaya çıkarıldı

“Ani Ören Yeri'ndeki çalışmalarımız 8 farklı noktada devam etmekte ve içerisinde sanat tarihçileri, arkeologlar, restoretörler ve restoretör mimarlarında dahil olduğu yaklaşık 35 kişilik bir ekiple disiplinler arası bir çalışmayla Ani'deki kazı koruma çalışmalarımıza devam ediyoruz.