Kazılarda büyük keşif: 2 bin yıllık Roma yolu bulundu

Türkiye'de antik kentleriyle bilinen şehirlerden Mersin bir çok tarihi mekanı barındırıyor. Kızkalesi'nden, Sebaste Antik kente kadar bir çok tarihi mekanın olduğu Mersin'in Erdemli ilçesinden ise Antalya'dan başlayıp, Antakya üzerinden Suriye'ye uzanan Roma döneminin kutsal olarak kabul edilen antik yolu geçiyor.

Kızkalesi ile Ayaş Mahalleleri arasında yer alan 2 kilometrelik alan ise Roma döneminde 3 kilise bulunması nedeniyle kutsal alan olarak değerlendiriliyor.