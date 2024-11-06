Kütahya'da bulundu: 2 bin yıl öncesine ait

Çalışmalarının stadyumun doğu tribünündeki alanda sürdüğünü belirten Coşkun, "Yine aynı bölgede bir depremde çökmüş olan oturma basamaklarını gün yüzüne çıkaracağız. Ayrıca önceki yıllarda burada tasnif edilmiş blok taşların farklı bir alana taşınması işlemine başladık. Önümüzdeki yıllarda da bu alanlarda kazılar yaparak stadyumun tribününü tamamen ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.