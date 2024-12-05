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  4. Kütahya'da önemli keşif: 3 bin 200 yıllık...

Kütahya'da önemli keşif: 3 bin 200 yıllık...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılar, 3 bin 200 yıllık geçmişe dair önemli keşifler ortaya çıkardı.

Kütahya'da önemli keşif: 3 bin 200 yıllık... - Sayfa 1

Tavşanlı Belediyesi ve bir porselen firmasının destekleriyle sürdürülen kazılarda, arkeologlar tarafından delici alet, taştan yapılmış boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserler gün yüzüne çıkarıldı.

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Kütahya'da önemli keşif: 3 bin 200 yıllık... - Sayfa 2

Eserlerin, yangına maruz kalmaları sayesinde oldukça iyi korunmuş olduğu belirtildi.

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Kütahya'da önemli keşif: 3 bin 200 yıllık... - Sayfa 3

Uzmanlar, bu buluntuların bölgenin tarihine dair yeni ipuçları sunduğunu ve geçmiş medeniyetlerin yaşamına ışık tuttuğunu ifade etti.

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Kütahya'da önemli keşif: 3 bin 200 yıllık... - Sayfa 4

Tavşanlı Höyük, yapılan bu kazılarla Anadolu'nun en dikkat çekici arkeolojik kazı alanlarından biri haline geliyor.

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