Kütahya'da önemli keşif: 3 bin 200 yıllık...
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılar, 3 bin 200 yıllık geçmişe dair önemli keşifler ortaya çıkardı.
Tavşanlı Belediyesi ve bir porselen firmasının destekleriyle sürdürülen kazılarda, arkeologlar tarafından delici alet, taştan yapılmış boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserler gün yüzüne çıkarıldı.
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Uzmanlar, bu buluntuların bölgenin tarihine dair yeni ipuçları sunduğunu ve geçmiş medeniyetlerin yaşamına ışık tuttuğunu ifade etti.
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