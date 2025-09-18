Mabel Matiz “Perperişan” şarkı sözleri: Erişim engeli sonrası ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu
Türkiye’nin önde gelen şarkıcılarından Mabel Matiz, yeni şarkısına getirilen erişim engeli ile şoke uğradı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in 'Perperişan' adlı şarkısının erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Peki tartışmalara neden olan Perperişan şarkısının sözleri neler? İşte çok konuşulan şarkının sözleri…
Manifest grubunun +18 konser görüntülerinin ardından açılan soruşturmanın ardından bir soruşturma da Mabel Matiz’e açıldı.
Türkiye’nin önde gelen şarkıcılarından Mabel Matiz, ilginç ve sevilen tarzı ile milyonlara hitap ediyor.
