Mersin'de bulundu! 9 bin yıllık iki yeni buğday türü keşfedildi

İlk arkeolojik kazıları 1937 yılında başlayan ve çok sayıda uygarlığın izlerini taşıdığı için "Medeniyetler Beşiği" olarak da anılan Toroslar ilçesindeki höyükte Neolitik Dönem'den başlayan ve Orta Çağ'a kadar süren çok sayıda tabakanın kalıntıları yer alıyor.