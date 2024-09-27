Mersin'de bulundu! 9 bin yıllık iki yeni buğday türü keşfedildi
Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde önemli bir keşif yapıldı. Kazı çalışmalarında 9 bin yıllık geçmişe sahip iki buğday türü tespit edildi. "Antik DNA" çalışmaları kapsamında yapılan kazının koordinatör başkanı Doç. Dr. Burhan Ulaş, "Şu anki bulgularla Neolitik tarımın Doğu Akdeniz'den hem deniz hem kara yoluyla Balkanlar üzerinden Avrupa'nın iç kesimlerine doğru yayılımında Yumuktepe'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyoruz." dedi.
Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.
İlk arkeolojik kazıları 1937 yılında başlayan ve çok sayıda uygarlığın izlerini taşıdığı için "Medeniyetler Beşiği" olarak da anılan Toroslar ilçesindeki höyükte Neolitik Dönem'den başlayan ve Orta Çağ'a kadar süren çok sayıda tabakanın kalıntıları yer alıyor.
Milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan Yumuktepe Höyüğü'ndeki arkeobotanik araştırmalar, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Ulaş başkanlığında yürütülüyor.
Höyükte 10 kişilik ekibin katıldığı incelemelerde buğday tohumlarına rastlandı.
Topraktan çıkarılarak "antik DNA" çalışması yapılan buğdayların, 9 bin yıllık geçmişe sahip "Triticum timopheevii" (Yeni tip kaplıca buğdayı) ve "Triticum spelta" (ekmeklik buğdayın en ilkel türü) olarak adlandırılan çeşitlere ait olduğu belirlendi.