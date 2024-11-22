Mutlaka okunması gereken 8 distopik kitap

1984

George Orwell’in 1947-1948 yılları arasında veremle savaşırken kaleme aldığı 1984, distopya türüne ait en önemli örneklerden biridir. Totaliter bir devlette memur olan Winston Smith'in hikayesini anlatan 1984’ün ana teması, devletin bireylerin düşüncelerini kontrol etmesinin ne kadar tehlikeli ve insanlık dışı olduğudur. Eser, Okyanusya adlı bir ülkede geçmektedir ve totaliter bir devlet ile bu devleti yıkmak isteyen özgürlükçü insanların mücadelesini işlemektedir. Okyanusya, içinde dev ekranların olduğu ve insanların her adımının izlendiği hatta düşüncelerinin bile kontrol altına alınmak istendiği bir ülkedir. Winston Smith'in bu rejimle ilgili şüpheleri vardır. Zamanla, Winston'ın bu şüpheleri fark edilir ve onu yakalamak için harekete geçilir.