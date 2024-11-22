Mutlaka okunması gereken 8 distopik kitap
Distopya, istenilen mükemmel bir dünya anlamına gelen ütopyanın anti tezidir. Distopya, istenmeyen bir dünyadır. Distopik kitaplarda genelde baskıcı bir sistem veya çoğunluğu baskılayan bir durum ele alınır. Peki, mutlaka okumanız gereken, okurken sizi bambaşka dünyalara getiren distopik kitaplar nelerdir? İşte detaylar…
SİNEKLERİN TANRISI
William Golding’in 1954 yılında yazdığı, en önemli eserleri arasında gösterilen ve Nobel edebiyat ödülü almasıyla büyük üne kavuşan Sineklerin Tanrısı, Robert Michael Ballantyne'in Mercan Adası'na bir eleştiri olarak yazılmıştır. Kitap, gemileri battıktan sonra Pasifik Okyanusu’nda ıssız bir adaya sığınan Ralph, Jack ve Peterkin’in ıssız ada yaşamını tüm yönleriyle ele almaktadır. Gerçek olmayan bir nükleer savaş sırasında geçen eser, çocukların kökenlerinde var olan kötülüğe dönüşünü anlatmaktadır. Ayrıca eser, 1963 yılında beyaz perdeye de uyarlanmıştır.
CESUR YENİ DÜNYA
İlk kez 1932 yılında basılan ve distopya tarzında yazılmış en önemli eserler arasında yer alan Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley’in en bilinen eseridir. Cesur Yeni Dünya’nın konusu 26. yüzyılda Londra’da geçmektedir. Huxley’in Cesur Yeni Dünyası’nda sevgi ve evlilik kavramı yok edilmiştir. İnsanlar, Londra Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi’nde üretilirler. Herkes mükemmel bir uyum içindedir ve mutsuzluğa asla yer yoktur. Cesur Yeni Dünya’nın kilit noktası istikrardır. Sisteme uyum sağlayamayan ve istikrarı riske sokanlar hemen sürgüne gönderilirler. Toplumu yönetenler diktatörlüğe hiç ihtiyaç duymaz. Bunun nedeni ise, üretilen insanları üretim aşamasında zaten istedikleri ölçüde şekillendirmeleridir.
1984
George Orwell’in 1947-1948 yılları arasında veremle savaşırken kaleme aldığı 1984, distopya türüne ait en önemli örneklerden biridir. Totaliter bir devlette memur olan Winston Smith'in hikayesini anlatan 1984’ün ana teması, devletin bireylerin düşüncelerini kontrol etmesinin ne kadar tehlikeli ve insanlık dışı olduğudur. Eser, Okyanusya adlı bir ülkede geçmektedir ve totaliter bir devlet ile bu devleti yıkmak isteyen özgürlükçü insanların mücadelesini işlemektedir. Okyanusya, içinde dev ekranların olduğu ve insanların her adımının izlendiği hatta düşüncelerinin bile kontrol altına alınmak istendiği bir ülkedir. Winston Smith'in bu rejimle ilgili şüpheleri vardır. Zamanla, Winston'ın bu şüpheleri fark edilir ve onu yakalamak için harekete geçilir.
HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Distopya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Hayvan Çiftliği, 1984’ün yazarı olan George Orwell’in eseridir. Siyasi-hiciv tarzında yazılan Hayvan Çiftliği’nde, Stalinizme karşı eleştirel dil kullanılmıştır. Orwell’in masalsı atmosferin altında yoğun bir sistem eleştirisini barındıran eser, bir çiftliğin içinde yaşayan hayvanları konu edinirken, devletleri ve toplumları sembolik olarak yalın bir dille ele alır.