Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 7 film! Her 2 kişiden biri tekrar izliyor
Netflix’te izleme listesine alınması gereken 7 çarpıcı filmi derledik.
Dünyanın en popüler dizi/film platformu olan Netflix, yayımladığı her yeni projeyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıcı deneyiminden yola çıkılarak hazırlanan bu listede ise mutlaka izlenmesi gereken 8 film yer alıyor.
Komediden gerilime, suçtan biyografiye eserlerin bulunduğu shiftdelete.net’te derlenen listenin tamamı şöyle:
Platform – 2019
Konusu: Dikey yerleşimli bir tesiste üzeri yemek dolu bir platform aşağı doğru iner. Üst katlardakiler doyasıya yerken alttakiler aç ve çaresiz kalır. İsyan kaçınılmazdır.
Hustle – 2022
Konusu: Bir yetenek avcısı, İspanya'da yüksek potansiyelli bir oyuncu bulunca hem kendisinin hem de oyuncunun NBA'de başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışır.
Bıçaklar Çekildi – 2022
Konusu: Bir dedektif, başarılı bir suç romanı yazarının ölümü ve onun rahatsız edici, eksantrik ailesini çevreleyen karmaşık sırlar ve yalanlar ağını çözer.