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  4. Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 7 film! Her 2 kişiden biri tekrar izliyor

Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 7 film! Her 2 kişiden biri tekrar izliyor

Netflix’te izleme listesine alınması gereken 7 çarpıcı filmi derledik.

Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 7 film! Her 2 kişiden biri tekrar izliyor - Sayfa 1

Dünyanın en popüler dizi/film platformu olan Netflix, yayımladığı her yeni projeyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıcı deneyiminden yola çıkılarak hazırlanan bu listede ise mutlaka izlenmesi gereken 8 film yer alıyor.

Komediden gerilime, suçtan biyografiye eserlerin bulunduğu shiftdelete.net’te derlenen listenin tamamı şöyle:

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Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 7 film! Her 2 kişiden biri tekrar izliyor - Sayfa 2

Platform – 2019

Konusu: Dikey yerleşimli bir tesiste üzeri yemek dolu bir platform aşağı doğru iner. Üst katlardakiler doyasıya yerken alttakiler aç ve çaresiz kalır. İsyan kaçınılmazdır.

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Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 7 film! Her 2 kişiden biri tekrar izliyor - Sayfa 3

Hustle – 2022

Konusu: Bir yetenek avcısı, İspanya'da yüksek potansiyelli bir oyuncu bulunca hem kendisinin hem de oyuncunun NBA'de başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışır.

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Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 7 film! Her 2 kişiden biri tekrar izliyor - Sayfa 4

Bıçaklar Çekildi – 2022

Konusu: Bir dedektif, başarılı bir suç romanı yazarının ölümü ve onun rahatsız edici, eksantrik ailesini çevreleyen karmaşık sırlar ve yalanlar ağını çözer.

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