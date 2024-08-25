Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 7 film! Her 2 kişiden biri tekrar izliyor

Dünyanın en popüler dizi/film platformu olan Netflix, yayımladığı her yeni projeyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıcı deneyiminden yola çıkılarak hazırlanan bu listede ise mutlaka izlenmesi gereken 8 film yer alıyor.

Komediden gerilime, suçtan biyografiye eserlerin bulunduğu shiftdelete.net’te derlenen listenin tamamı şöyle: