Odyssey filmi nedeniyle çok tartışılıyor! Çanakkale'de izleri araştırılıyor
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde devam eden 2026 yılı kazı çalışmalarında Troya Savaşı'nın izleri aranıyor.
Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri, UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapıyor.
Tarihte savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Ören Yeri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.
Ören yerini gezmeye gelenler 2019'da açılışı gerçekleştirilen 2 bine yakın eserin sergilendiği Troya Müzesi'ni de görme imkanı buluyor.
Troya Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Geleceğe Miras Projesi' kapsamında, ÇOMÜ destekleriyle ve İçdaş sponsorluğunda yürütülen kazılarda, önemli buluntulara rastlanılıyor.
Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde devam eden 2026 yılı kazı çalışmalarında Hellenistik Roma Döneminin Agora alanında, Homeros Troya'sına ilişkilendirilen son Tunç Çağı Güney girişinin devamında büyük görkemli Troya Kalesinin dışında arkeolojik bulgular araştırılıyor.
Bu alanda yapılan kazı çalışmalarıyla var olduğu kabul edilen Troya Savaşı'nın izleri aranıyor.