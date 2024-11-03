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Olgun Şimşek: Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı

Olgun Şimşek, oyunculuğun önemli noktalarını ve kendi serüvenini anlattı. Şimşek'in oyunculuğa başlarken yaşadıkları ise şaşırttı.

Olgun Şimşek: Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı - Sayfa 1

" Bir Demet Tiyatro", "7 Numara", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Yalan Dünya" ve "Terzi" dizisinin arasında olduğu birçok yapımda yer alan 53 yaşındaki usta oyuncu Olgun Şimşek, hayatının "bundan olmaz" sözüyle şekillendiğini ve bunun sonucunda profesyonel bir oyuncu olduğunu söyledi.

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Olgun Şimşek: Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı - Sayfa 2

Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Kara Ağaç Destanı"nda yer alan Şimşek, TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) oyunculuk atölyesi gerçekleştirdi.

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Olgun Şimşek: Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı - Sayfa 3

Atölye öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Şimşek, yer aldığı projelerde türkü seslendirmenin keyifli olduğunu belirterek, "Ben solist değilim. Bir dizi veya arkadaşımın YouTube programı vesile oluyor. Şarkı türkü söylüyoruz ama asıl işim oyunculuk. Yeni dizimiz 'Kara Ağaç Destanı' da iyi gidiyor." dedi.

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Olgun Şimşek: Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı - Sayfa 4

 "Aslında çaresizlikten oyuncu oldum"

Şimşek, atölyede ise oyunculuk mesleğinin iletişimle ilgili olduğunu ve bir oyuncunun kendini doğru ifade edebilmesi gerektiği bilgisini paylaştı.

Konservatuvara 1988 senesine girdiğinden bahseden Şimşek, şöyle devam etti:

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