Olgun Şimşek: Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı

" Bir Demet Tiyatro", "7 Numara", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Yalan Dünya" ve "Terzi" dizisinin arasında olduğu birçok yapımda yer alan 53 yaşındaki usta oyuncu Olgun Şimşek, hayatının "bundan olmaz" sözüyle şekillendiğini ve bunun sonucunda profesyonel bir oyuncu olduğunu söyledi.