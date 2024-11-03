Olgun Şimşek: Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı
Olgun Şimşek, oyunculuğun önemli noktalarını ve kendi serüvenini anlattı. Şimşek'in oyunculuğa başlarken yaşadıkları ise şaşırttı.
" Bir Demet Tiyatro", "7 Numara", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Yalan Dünya" ve "Terzi" dizisinin arasında olduğu birçok yapımda yer alan 53 yaşındaki usta oyuncu Olgun Şimşek, hayatının "bundan olmaz" sözüyle şekillendiğini ve bunun sonucunda profesyonel bir oyuncu olduğunu söyledi.
Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Kara Ağaç Destanı"nda yer alan Şimşek, TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) oyunculuk atölyesi gerçekleştirdi.
Atölye öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Şimşek, yer aldığı projelerde türkü seslendirmenin keyifli olduğunu belirterek, "Ben solist değilim. Bir dizi veya arkadaşımın YouTube programı vesile oluyor. Şarkı türkü söylüyoruz ama asıl işim oyunculuk. Yeni dizimiz 'Kara Ağaç Destanı' da iyi gidiyor." dedi.