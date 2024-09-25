Önemli eserler gün yüzüne çıkarıldı, varlığı kanıtlandı: Sırlı seramikler ve kitabe

Kalede yapılan çalışmalarda iki yıl önce ortaya çıkan ve ilk kez görüntülenen Selçuklu dönemine ait motifli sırlı seramik buluntuların olduğu kitabe ile iç kale kısmında yaşam, cam üretimi ve metal üretiminin yanı sıra seramik üretiminin de var olduğu kanıtlandı.