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  4. Oscar’da gelenek bozuldu: Kırmızı halının rengi değişti

Oscar’da gelenek bozuldu: Kırmızı halının rengi değişti

Oscar Ödülleri'nde, ünlü isimlerin yürüyeceği kırmızı halının rengi 62 yıl sonra değiştirildi.

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni öncesi hazırlıklar başladı.

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Ünlü isimlerin yürüyeceği ikonik kırmızı halıdaki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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1961'den beri kırmızı olan halının renginin, artık şampanya rengi olduğu görüldü.

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95'inci Oscar Ödül Töreni, bu yıl talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak. 

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