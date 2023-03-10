Oscar’da gelenek bozuldu: Kırmızı halının rengi değişti
Oscar Ödülleri'nde, ünlü isimlerin yürüyeceği kırmızı halının rengi 62 yıl sonra değiştirildi.
Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni öncesi hazırlıklar başladı.
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Ünlü isimlerin yürüyeceği ikonik kırmızı halıdaki değişim dikkatlerden kaçmadı.
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1961'den beri kırmızı olan halının renginin, artık şampanya rengi olduğu görüldü.
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95'inci Oscar Ödül Töreni, bu yıl talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.
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