Oyuncuların bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! İşte en çok kazanan 12 ünlü oyuncu...

10Haber'den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, dizilerin bölüm maliyetleri 12,5 ile 18 milyon lira arasında değişiyor. Senarist ücretleri ise haftalık 300 bin ile 650 bin TL arasında.

Peki bu sezon hangi oyuncu bölüm başına kaç lira alacak? İşte yanıtı...