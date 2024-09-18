Oyuncuların bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! İşte en çok kazanan 12 ünlü oyuncu...
Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte oyuncuların bölüm başı aldıkları ücretler belli oldu. Dizilerin bölüm maliyetlerinin 18 milyon liraya kadar çıktığı bu dönemde, oyuncuların bölüm başı kazançları da dudak uçuklattı.
Yeni sezona 35 diziyle giriş yapan televizyon kanalları, yurt dışına da ihraç edilen yapımlarla yapımcılara büyük kâr sağlıyor. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında dizilerin maliyetleri ve oyuncuların bölüm başı kazançları da yer alıyor.
10Haber'den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, dizilerin bölüm maliyetleri 12,5 ile 18 milyon lira arasında değişiyor. Senarist ücretleri ise haftalık 300 bin ile 650 bin TL arasında.
Peki bu sezon hangi oyuncu bölüm başına kaç lira alacak? İşte yanıtı...
Halit Ergenç
2 milyon TL
Kıvanç Tatlıtuğ
1 milyon 750 bin TL