Papa'nın ziyaretinin beklendiği İznik'te heyecanlandıran keşif: Hz. İsa döneminden mi kaldı?
Papa'nın geleceğini açıkladığı İznik'te Hz. İsa döneminden kaldığı iddia edilen mozaik bulundu. Gladyatör filmine konu olan Maximus Decimus Meridius'un evinin İznik'te olduğu düşünülüyor.
Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evin temelinde yapılan kazılarda kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu.
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Papa 14. Leo'nun ziyaret etmesi konuşulan İznik'te bir evin temelinde yapılan kazılarda Hz. İsa döneminden kaldığı iddia edilen üzerinde kalyon ve geyik desenleri bulunan mozaik bulundu.
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