Paranın ilk basıldığı yerde çok önemli keşif: Krallığı yıkan savaşın izleri bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde Lidya Krallığı ile Pers İmparatorluğu arasında geçen ve Lidya Krallığı’nın yıkılışına neden olan Thymbra Muharebesi’nin izlerine ulaşıldı.
Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes’te gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda M.Ö. 546'da Lidya Kralı Kroisos ile Pers İmparatoru 2. Kiros arasında geçen ve Lidya Krallığı’nın yenilerek başkent Sardes’in fethedilmesi ile sonuçlanan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı.
Batı Anadolu’nun Pers hakimiyetine girmesi ile sonuçlanan muharebede yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen ve bu yılki kazılarda ortaya çıkartılan anıtsal sur duvarının altında 20-25 yaşlarına ait iki asker iskeleti bulundu.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, asker iskeletlerinin özellikle kafa ve kollarında kılıçla yaralanmalarına dair izler bulunduğunu, askerlerin avuçlarının içinde taş tespit edildiğini kaydetti.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, şunları söyledi:
“Bu yıl gerçekleştirilen anıtsal sur duvarı kazısında 2 askere ait iskelet ortaya çıkartıldı.