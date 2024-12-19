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  4. Reuters yılın fotoğraflarını seçti! Türk fotoğrafçının karesi damga vurdu: İşte 2024'ün fotoğrafları

Reuters yılın fotoğraflarını seçti! Türk fotoğrafçının karesi damga vurdu: İşte 2024'ün fotoğrafları

Londra merkezli dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, geleneksel olarak her yıl seçtiği “Yılın Fotoğrafları” listesini bu yıl da açıkladı. Aralarında 120 ülkeden binlerce fotoğrafçının imzasını taşıyan toplam 1,6 milyon kare arasından özenle seçilen bu fotoğraflar, 2024 yılına damgasını vuran olayları, insan hikayelerini ve duygusal anları gözler önüne seriyor. Bu prestijli seçkide, Türk fotoğrafçının karesi dikkatleri çekti.

Reuters yılın fotoğraflarını seçti! Türk fotoğrafçının karesi damga vurdu: İşte 2024'ün fotoğrafları - Sayfa 1

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Kareler, 1 milyon 600 bin fotoğraf arasından seçildi.

İşte politika sahnesinden olimpiyatlara, doğal afetlerden savaşlara kadar geniş bir seçkiyi kaplayan yılın en iyi fotoğrafları...

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Reuters yılın fotoğraflarını seçti! Türk fotoğrafçının karesi damga vurdu: İşte 2024'ün fotoğrafları - Sayfa 2

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan Chelsea-Liverpool final maçında, Liverpool taraftarları Virgil van Dijk tarafından atılan ilk golü kutluyor. | 25 Şubat 2024, Hannah Mckay

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Reuters yılın fotoğraflarını seçti! Türk fotoğrafçının karesi damga vurdu: İşte 2024'ün fotoğrafları - Sayfa 3

Rusya kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya-Ukrayna çatışması sırasında Aziz Nikolaos Katedrali'nde düzenlenen Ortodoks ayini. | 1 Eylül 2024, Alexander Ermochenko

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Reuters yılın fotoğraflarını seçti! Türk fotoğrafçının karesi damga vurdu: İşte 2024'ün fotoğrafları - Sayfa 4

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde dumanlı bir sabahta inekler ve mandalar kirli Yamuna nehrine giriyor. | 5 Kasım 2024, Anushree Fadnavis

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