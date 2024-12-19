Reuters yılın fotoğraflarını seçti! Türk fotoğrafçının karesi damga vurdu: İşte 2024'ün fotoğrafları

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Kareler, 1 milyon 600 bin fotoğraf arasından seçildi.

İşte politika sahnesinden olimpiyatlara, doğal afetlerden savaşlara kadar geniş bir seçkiyi kaplayan yılın en iyi fotoğrafları...