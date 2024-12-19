Reuters yılın fotoğraflarını seçti! Türk fotoğrafçının karesi damga vurdu: İşte 2024'ün fotoğrafları
Londra merkezli dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, geleneksel olarak her yıl seçtiği “Yılın Fotoğrafları” listesini bu yıl da açıkladı. Aralarında 120 ülkeden binlerce fotoğrafçının imzasını taşıyan toplam 1,6 milyon kare arasından özenle seçilen bu fotoğraflar, 2024 yılına damgasını vuran olayları, insan hikayelerini ve duygusal anları gözler önüne seriyor. Bu prestijli seçkide, Türk fotoğrafçının karesi dikkatleri çekti.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Kareler, 1 milyon 600 bin fotoğraf arasından seçildi.
İşte politika sahnesinden olimpiyatlara, doğal afetlerden savaşlara kadar geniş bir seçkiyi kaplayan yılın en iyi fotoğrafları...
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