Sanat camiasını yasa boğdular! İşte 2025'te aramızdan ayrılan ünlü isimler...

ENGİN ÇAĞLAR

"Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.