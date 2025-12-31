Sanat camiasını yasa boğdular! İşte 2025'te aramızdan ayrılan ünlü isimler...
2025 yılının ilk günlerinden itibaren sanat camiasından gelen acı haberler tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Müzikten sinemaya, tiyatrodan yönetmen koltuğuna kadar kendi alanlarında derin izler bırakan pek çok dev isim, bu yıl aramızdan ayrıldı.
MUAZZEZ ABACI
ABD’de kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Doğum gününde hayatını kaybeden usta ismin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
AHMET GÜLHAN
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ENGİN ÇAĞLAR
"Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.