Şarkıcı Adele duyma kaybı yaşadığını açıkladı
Grammy ödüllü şarkıcı Adele geçirdiği kulak enfeksiyonu yüzünden duyma kaybı yaşadığını açıkladı. İngiliz şarkıcı sol kulağının hasar aldığını ve işitme yetisini kısmen kaybettiğini söyledi.
Rolling in the Deep, Someone Like You, Easy On Me ve Hello şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden, albümleri satış rekorları kıran Grammy ödüllü şarkıcı Adele hayranlarını üzen bir açıklama yaptı.
Adele duyma yetisini kısmen kaybetti
İngiliz şarkıcı yaşadığı kulak enfeksiyonu nedeniyle duyma kaybı yaşadığını duyurdu. Las Vegas'ta verdiği konser sırasında yaşadığı sağlık sorununu anlatan şarkıcı nadir bir su bakterisi yüzünden sol kulağının hasar aldığını ve işitme yetisini kısmen kaybettiğini söyledi.
"Doğumdan daha kötü"
"Weekends With Adele" adlı gösterisine devam eden 36 yaşındaki şarkıcı, nadir görülen bir enfeksiyona yakalandıktan sonra "doğumdan daha kötü" ağrılar çektiğini söyledi.