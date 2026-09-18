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Şaşırtan keşif: 1900 yıllık çocuk ayak izleri bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nde sürdürülen kazılarda, yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri ortaya çıkarıldı.

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Şaşırtan keşif: 1900 yıllık çocuk ayak izleri bulundu - Sayfa 1

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia’da arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

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Şaşırtan keşif: 1900 yıllık çocuk ayak izleri bulundu - Sayfa 2

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibi, antik kentin batı caddesi yanında bulunan Roma Hamamı’nın spor alanı olan palaestra, giriş bölümündeki soyunmalık apodytorium ve içerisinde havuzların yer aldığı soğukluk bölümü frigidariumda çalışmalar yürüttü.

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Şaşırtan keşif: 1900 yıllık çocuk ayak izleri bulundu - Sayfa 3

Bu yıl frigidarium bölümündeki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten Prof. Dr. Bilal Söğüt, bölgede önemli buluntulara ulaşıldığını ifade etti.

Kazı çalışmalarında hamamın havuzları ve çevresindeki bölümlere ait nişler ortaya çıkarılırken, yapının antik dönemde yıkıldığı haliyle üst örtüsüne ait mimari ve yapı malzemeleri de bulundu.

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Şaşırtan keşif: 1900 yıllık çocuk ayak izleri bulundu - Sayfa 4

Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan üç çocuğa ait ayak izleri ise antik kentte geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin dikkat çekici bir iz olarak değerlendiriliyor.

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