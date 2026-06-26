Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü... Kadir İnanır ve unutulmaz filmleri
Kadir İnanır 26 Haziran 20026 tarihinde Türk halkının gönlünde derin izler bırakarak yaşamına veda etti. Kadir İnanır'ın canlandırdığı ezilenin yanında duran Türk erkeği karakterleri ise halkın gözünde derin sevgi kazandı. İşte 180'den fazla yapıma imza atan Kadir İnanır'ın en çok seviyen filmleri...
- Selvi Boylum Al Yazmalım (1977): Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı, "Sevgi neydi? Sevgi emekti" repliğiyle Türk sinema tarihinin en büyük aşk ve dram filmi.
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- Tatar Ramazan (1990): "Ben bu oyunu bozarım!" repliğiyle hafızalara kazınan, adaletsizliğe başkaldıran bir mahkumun hikayesi.
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