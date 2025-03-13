Şinasi Yurtsever'in ölümü ünlüleri yasa boğdu: Son görüşmemizde bana söylediğin o cümleleri...

İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen ünlü ismin, vefat haberini Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Meslektaşları, acı haberle yıkıldı.