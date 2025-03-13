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  4. Şinasi Yurtsever'in ölümü ünlüleri yasa boğdu: Son görüşmemizde bana söylediğin o cümleleri...

Şinasi Yurtsever'in ölümü ünlüleri yasa boğdu: Son görüşmemizde bana söylediğin o cümleleri...

Kardeş Payı’nda canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan, Şinasi Yurtsever ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Şinasi Yurtsever'in ölümü ünlüleri yasa boğdu: Son görüşmemizde bana söylediğin o cümleleri... - Sayfa 1

İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen ünlü ismin, vefat haberini Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Meslektaşları, acı haberle yıkıldı.

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Şinasi Yurtsever'in ölümü ünlüleri yasa boğdu: Son görüşmemizde bana söylediğin o cümleleri... - Sayfa 2

Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun.

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Şinasi Yurtsever'in ölümü ünlüleri yasa boğdu: Son görüşmemizde bana söylediğin o cümleleri... - Sayfa 3

Cem Gelinoğlu: Çok genç yaşta kaybettik Şinasi ağabeyimizi. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

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Şinasi Yurtsever'in ölümü ünlüleri yasa boğdu: Son görüşmemizde bana söylediğin o cümleleri... - Sayfa 4

Şahin Irmak: Nur içinde yat güzel adam. Çok üzgünüm.

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