Squid Game 2. sezon: Nereden izlenir, oyuncu kadrosu ve konusu
Dünyanın 1 numaralı dizisi olarak tarihe geçen Squid Game, nihayet ikinci sezonuyla çıkış yaptı. Uzun süredir beklenen Squid Game 2. sezon izleyiciler ile buluşurken, nereden izleneceği, oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu. İşte bilmeniz gerekenler!
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olarak kayıtlara geçen Squid Game, ilginç hikayesi, iddialı oyuncu kadrosu ve birbirinden aksiyonlu oyunlarıyla 2021’e damga vurdu.
İlk sezonda dizinin sonunda bütün sırlar ortaya çıkarken, gözler ikinci sezonda yaşanacak hadiselere çevrilmişti. Ve beklenen oldu. Squid Game 2. sezon, tam üç yıl aranın ardından yeni oyunları ve oyuncu kadrosu ile yayınlandı. Peki Squid Game 2. sezon nereden ve nasıl izlenir? Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?
SQUID GAME 2. SEZON NEREDEN İZLENİR
İlk sezonda olduğu gibi Kore yapımı Squid Game 2. sezon, Netflix’ten 26 Aralık tarihinden itibaren izlenebilir.