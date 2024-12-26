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Squid Game 2. sezon: Nereden izlenir, oyuncu kadrosu ve konusu

Dünyanın 1 numaralı dizisi olarak tarihe geçen Squid Game, nihayet ikinci sezonuyla çıkış yaptı. Uzun süredir beklenen Squid Game 2. sezon izleyiciler ile buluşurken, nereden izleneceği, oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu. İşte bilmeniz gerekenler!

Squid Game 2. sezon: Nereden izlenir, oyuncu kadrosu ve konusu - Sayfa 1

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olarak kayıtlara geçen Squid Game, ilginç hikayesi, iddialı oyuncu kadrosu ve birbirinden aksiyonlu oyunlarıyla 2021’e damga vurdu. 

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Squid Game 2. sezon: Nereden izlenir, oyuncu kadrosu ve konusu - Sayfa 2

İlk sezonda dizinin sonunda bütün sırlar ortaya çıkarken, gözler ikinci sezonda yaşanacak hadiselere çevrilmişti. Ve beklenen oldu. Squid Game 2. sezon, tam üç yıl aranın ardından yeni oyunları ve oyuncu kadrosu ile yayınlandı. Peki Squid Game 2. sezon nereden ve nasıl izlenir? Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

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Squid Game 2. sezon: Nereden izlenir, oyuncu kadrosu ve konusu - Sayfa 3

SQUID GAME 2. SEZON NEREDEN İZLENİR


İlk sezonda olduğu gibi Kore yapımı Squid Game 2. sezon, Netflix’ten 26 Aralık tarihinden itibaren izlenebilir.

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Squid Game 2. sezon: Nereden izlenir, oyuncu kadrosu ve konusu - Sayfa 4

SQUID GAME 2. SEZON OYUNCU KADROSU


Gi-hun, Oyuncu 456
Myung-gi, Oyuncu 333
Dae-ho, Oyuncu 388
Gyeong-seok, Oyuncu 246
Hyun-ju, Oyuncu 120
Yong-sik, Oyuncu 007
Geum-ja, Oyuncu 149
Jung-bae, Oyuncu 390
Jun-hee, Oyuncu 222

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