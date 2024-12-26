Squid Game 2. sezon: Nereden izlenir, oyuncu kadrosu ve konusu

İlk sezonda dizinin sonunda bütün sırlar ortaya çıkarken, gözler ikinci sezonda yaşanacak hadiselere çevrilmişti. Ve beklenen oldu. Squid Game 2. sezon, tam üç yıl aranın ardından yeni oyunları ve oyuncu kadrosu ile yayınlandı. Peki Squid Game 2. sezon nereden ve nasıl izlenir? Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?