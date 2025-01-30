Tarih belli oldu: Squid Game 3. sezon geliyor, Netflix resmen duyurdu
İkinci sezonun yayınlanmasından sadece birkaç hafta sonra Netflix, Squid Game 3. sezonun yayın tarihini duyurdu.
Dünya dizi tarihinde son yıllara damga vuran Squid Game, ilk sezonuyla tüm dünyayı kasıp kavurdu.
Kore yapımı dizi ilginç sahnelerinin yanı sıra ölüm oyunlarıyla gerilim artırırken, ikinci sezonuyla da bunu sürdürmeyi başardı.
26 Aralık 2024’te ikinci sezonun yayınlanmasının ardından gözler üçüncü sezona çevrildi. Ve beklenen duyuru çok geçmeden Netflix’ten geldi.
2. ve 3. sezonun aynı anda çekildiği daha önce açıklanırken, dizinin 2025’te yayınlanacağını da zaten pek çoğumuz biliyorduk. Artık elimizde 2025 için de net bir gün var.