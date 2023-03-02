Tarihi eserlere artçı önlemi
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem nedeniyle önlem alındı.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Coşkun, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık." dedi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı, "En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle." ifadelerini kullandı.