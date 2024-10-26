Tek bir Instagram paylaşımından milyonlar kazanıyorlar! Rekor 2 isimde: 3 milyon TL kazanıyorlar

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, ünlü isimlerin sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar aracılığıyla kazandıkları ücretler belli oldu. Takipçi sayıları ve etkileşim oranlarına bağlı olarak, her bir ünlü ismin kazançları da farklılık gösteriyor.

İşte ünlü isimlerin post ve story paylaşımlarından elde ettikleri gelirler...