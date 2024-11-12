Tek örneği Kudüs'te bulunmuştu, şimdi ilk defa Anadolu'da ortaya çıktı: 1600 yıllık...
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, 5. yüzyıla ait Hazreti Süleyman betimli muska olarak kullanılan kolye ucu gün yüzüne çıkarıldı.
Kiliselerin tabanında, birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kent yeni buluntularla tarihe ışık tutmayı sürdürüyor.
Kazılarda SDJ-3 olarak adlandırılan bölgede 5. yüzyıla ait Hazreti Süleyman betimli muska olarak kullanılan kolye ucu ortaya çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" çerçevesinde devam eden çalışmalarda önemli buluntuların ortaya çıktığını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Bunlardan bir tanesini bu hafta içerisinde 'SDJ-3' olarak adlandırdığımız yapının içerisinde gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkardık" dedi.
"Örneklerine bu coğrafyada hiç rastlanılmamıştı"
"Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz" diyen Çelikbaş, "Çünkü daha önce benzer örneklerine bu coğrafyada hiç rastlanılmamıştı. Aslında bu bir amulet dediğimiz bir muska olarak kullanılan bir kolye ucu. Bu objeyi önemli kılan şeylerden bir tanesi de her iki tarafında yer alan ktâbeler ve üzerindeki betimlerdir" ifadelerini kullandı.