Tek örneği Kudüs'te bulunmuştu, şimdi ilk defa Anadolu'da ortaya çıktı: 1600 yıllık...

"Örneklerine bu coğrafyada hiç rastlanılmamıştı"

"Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz" diyen Çelikbaş, "Çünkü daha önce benzer örneklerine bu coğrafyada hiç rastlanılmamıştı. Aslında bu bir amulet dediğimiz bir muska olarak kullanılan bir kolye ucu. Bu objeyi önemli kılan şeylerden bir tanesi de her iki tarafında yer alan ktâbeler ve üzerindeki betimlerdir" ifadelerini kullandı.