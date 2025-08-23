Tesadüfle ortaya çıkan keşif: 1700 yıllık ve şehirde ilk kez bulundu
Elazığ'ın Salkaya köyünde bulunan Roma dönemi taban mozaiği, kazılarla bin 700 yıllık hamamın ortaya çıkarılmasını sağladı. Hamamdaki sütuncuklar, yerden ısıtmayı gösteriyor ve yapı, şehirde gün yüzüne çıkan ilk Roma hamamı olma özelliği taşıyor.
Tesadüfen bulundu
Elazığ'ın Salkaya köyünde bir tarla sahibinin 2023 yılında fidan dikmek için açtığı çukur sırasında tesadüfen bulunan Roma dönemi taban mozaiği, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki diğer olası tarihi yapılar da yer altı görüntüleme radarı (jeoradar) ile incelendi.