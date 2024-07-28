Time açıkladı: Diyarbakır Ekspresi, 'Dünyanın En Harika 100 Yeri'nden biri oldu
Time'ın, ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan destinasyonların bulunduğu, "2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesinde Turistik Diyarbakır Ekspresi de yer aldı.
Dünyanın önde gelen dergilerinden Time tarafından, ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan destinasyonların bulunduğu, "2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesinde yer aldı.
TRT Haber'de yer alan habere göre; Turistik Diyarbakır Ekspresi ile yolculara eşsiz bir deneyim sunulduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:
“Yeni bir gezi treni servisi, yolcuları uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarından ve Türkiye'nin doğudaki dağlarından medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıyor. Devlet Demiryolları tarafından Nisan ayında açılışı yapılan haftalık Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan, ülkenin güneydoğusundaki Diyarbakır'a kadar bin 50 kilometre boyunca raylarda ilerliyor.
4.yüzyılda inşa edilmiş etkileyici siyah bazalt duvarlarla çevrili olan Diyarbakır'ın tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. 180 kişi kapasiteli trende yolcular, lavabo ve mini buzdolabıyla donatılmış konforlu yataklı kabinlerinin pencerelerinden ya da yemekli vagonda ızgara köfte ve diğer Türk lezzetlerini yerken, sürekli değişen manzarayı izleyebiliyor.