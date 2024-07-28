Time açıkladı: Diyarbakır Ekspresi, 'Dünyanın En Harika 100 Yeri'nden biri oldu

“Yeni bir gezi treni servisi, yolcuları uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarından ve Türkiye'nin doğudaki dağlarından medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıyor. Devlet Demiryolları tarafından Nisan ayında açılışı yapılan haftalık Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan, ülkenin güneydoğusundaki Diyarbakır'a kadar bin 50 kilometre boyunca raylarda ilerliyor.