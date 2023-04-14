Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü, Madame Tussauds'da

Tanıtım etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuba Büyüküstün, figürün yaklaşık iki senelik bir çalışma olduğunu belirterek, son halini ilk kez gördüğünü söyledi.

Büyüküstün, Merlin Entertaiment'in kendisinin balmumu figürünü yapmasının gurur verici bir his olduğunu belirterek, "Madame Tussauds gibi bir markanın adının altında olmak çok gurur verici. Londra'da Madame Tussauds'yu ilk ziyaret ettiğimde 17 yaşındaydım. Çok müthiş bir şeydi. Bugün bunu yaşıyor olmak çok müthiş bir şey." ifadelerini kullandı.