Türk sinemasının usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın 1995'ten günümüze tüm filmleri

2-) KASABA

Nuri Bilge Ceylan'ın 1997 yapımı ilk uzun metrajlı dram türündeki Kasaba filminin Dünya Prömiyeri 1998'de Cannes Film Festivali'nde yapılmıştır. Nuri Bilge Ceylan Kasaba'yı negatif formatta çekmiştir. Bu nedenle film siyah beyazdır. 1970'li yılların tipik bir Anadolu kasabasında, üç kuşağı bünyesinde barındıran ve doğayla iç içe yaşayan bir ailenin hayatını çocukların gözünden anlatan Kasaba'da genç yaşta hayata veda eden, aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan'ın yeğeni olan Mehmet Emin Toprak, Mehmet Emin Ceylan ve Fatma Ceylan rol almıştır. Film, katılmış olduğu 17. İstanbul Film Festivali'nde "FIBRESCI Ödülü", Berlin Film Festivali'nde "Caligri Ödülü", Köln Film Festivali'nde ise "En İyi Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü almıştır.