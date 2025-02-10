Türk sinemasının usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın 1995'ten günümüze tüm filmleri
Türk sinemasının kuşkusuz en iyi yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan, 1995 yılında, diyalogsuz çektiği kısa metrajlı filmi Koza ile yönetmenliğe adım atmıştır. Yönetmenliğini üstlendiği tüm filmleri birbirinden güzel olan Nuri Bilge Ceylan aldığı birçok ödülle de başarısını kanıtlamıştır. Peki, usta yönetmenin filmleri nelerdir? İşte, 1995 yılından günümüze Nuri Bilge Ceylan filmleri…
1-) KOZA
Koza, Nuri Bilge Ceylan'ın 1995 yapımı, iki insanın birbirinden ayrı gelişen, bir ara evlilikle birleşen ve sonra ayrılmış olan yollarının durağan görüntüler eşliğinde anlatıldığı kısa metrajlı filmdir. Filmde; Mehmet Emin Ceylan, Fatma Ceylan ve Turgut Toprak rol almıştır. Koza, Cannes Film Festivali'nde yarışmaya seçilen ilk Türk kısa filmi olarak tarihe geçmiştir.
2-) KASABA
Nuri Bilge Ceylan'ın 1997 yapımı ilk uzun metrajlı dram türündeki Kasaba filminin Dünya Prömiyeri 1998'de Cannes Film Festivali'nde yapılmıştır. Nuri Bilge Ceylan Kasaba'yı negatif formatta çekmiştir. Bu nedenle film siyah beyazdır. 1970'li yılların tipik bir Anadolu kasabasında, üç kuşağı bünyesinde barındıran ve doğayla iç içe yaşayan bir ailenin hayatını çocukların gözünden anlatan Kasaba'da genç yaşta hayata veda eden, aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan'ın yeğeni olan Mehmet Emin Toprak, Mehmet Emin Ceylan ve Fatma Ceylan rol almıştır. Film, katılmış olduğu 17. İstanbul Film Festivali'nde "FIBRESCI Ödülü", Berlin Film Festivali'nde "Caligri Ödülü", Köln Film Festivali'nde ise "En İyi Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü almıştır.
3-) MAYIS SIKINTISI
Nuri Bilge Ceylan'ın yazıp yönettiği 1999 yapımı Mayıs Sıkıntısı filmi yönetmenin ikinci uzun metrajlı filmidir. Başrollerinde Muzaffer Özdemir, rahmetli Mehmet Emin Toprak, Mehmet Emin Ceylan ve Fatma Ceylan’ın yer aldığı dram türündeki film, doğduğu kasabaya film çekmek üzere dönen Muzaffer'in hikayesini anlatmaktadır. Mayıs Sıkıntısı, "En İyi Yönetmen", "En İyi İkinci Film" ve "En İyi Laboratuvar" kategorilerinde 1999 Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller kazanmıştır. Ayrıca film, Rus oyun ve kısa öykü yazarı Anton Çehov'a adanmıştır.
4-) UZAK
2002 yapımı Uzak, 2003 yılında Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazanmıştır. Öte yandan film, rahmetli Mehmet Emin Toprak’a "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve Nuri Bilge Ceylan’a da "En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo" ödüllerini getirmiştir. Film, sinemaya dair ideallerinden vazgeçmiş fotoğrafçı Mahmut'un, memleketten iş aramak üzere İstanbul'a gelen kuzenini misafir etmesini ve evin içinde gündelik hayatın gerilimlerini ele almaktadır.