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  4. Türkiye'deki en büyük 3 Roma villasından biri! Zeugma ile eş değer...

Türkiye'deki en büyük 3 Roma villasından biri! Zeugma ile eş değer...

Roma'nın Paflagonya Eyaleti'nin başkentliğini yapan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeipolis'te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yok olmanın eşiğine gelen ve 3 bin metrekarelik alana yapılan bin 800 yıllık Türkiye'nin en büyük üç Roma villasından biri olarak kabul edilen villadaki mozaikler kurtarılarak gün yüzüne çıkartılıyor.

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Türkiye'deki en büyük 3 Roma villasından biri! Zeugma ile eş değer... - Sayfa 1

Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya Eyaleti'nin en büyük kentlerinden biri ve başkentlik yapmış olan Pompeiopolis'te gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

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Türkiye'deki en büyük 3 Roma villasından biri! Zeugma ile eş değer... - Sayfa 2

Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları özellikle bin 800 yıllık Roma villa bölümünde yoğunlaştı.

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Türkiye'deki en büyük 3 Roma villasından biri! Zeugma ile eş değer... - Sayfa 3

Geçtiğimiz yıl kazı çalışmalarına başlanan Roma villasında ki mozaiklerin bu yıl gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

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Türkiye'deki en büyük 3 Roma villasından biri! Zeugma ile eş değer... - Sayfa 4

Yaklaşık 3 bin metrekare alana oturan ve Anadolu'daki en büyük 3 villadan biri olan villadaki mozaikler ekipler tarafından tek tek çıkartılarak işleniyor.

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