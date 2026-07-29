Türkiye'deki en büyük 3 Roma villasından biri! Zeugma ile eş değer...
Roma'nın Paflagonya Eyaleti'nin başkentliğini yapan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeipolis'te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yok olmanın eşiğine gelen ve 3 bin metrekarelik alana yapılan bin 800 yıllık Türkiye'nin en büyük üç Roma villasından biri olarak kabul edilen villadaki mozaikler kurtarılarak gün yüzüne çıkartılıyor.
Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya Eyaleti'nin en büyük kentlerinden biri ve başkentlik yapmış olan Pompeiopolis'te gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.
Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları özellikle bin 800 yıllık Roma villa bölümünde yoğunlaştı.
Geçtiğimiz yıl kazı çalışmalarına başlanan Roma villasında ki mozaiklerin bu yıl gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.