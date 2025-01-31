Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün birbirinden değerli eserleri
Başkomutan,Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız, ömrünü milletine adamış Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk… Atamız 57 yıllık yaşamına birçok başarı ve zafer sığdırdığı gibi hepsi birbirinden değerli eserlerde yazdı. İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı ve çevirdiği eserler...
TAKIMIN MUHAREBE TALİMİ
General Karl Litzmann'ın Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri adlı eserinin ilk bölümünü oluşturan eser, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Almancadan Osmanlı Türkçesi'ne çevrilmiş ve 1908 yılında Selanik Asır Matbaası'nda basılmıştır. Eser; Latin harfleriyle ilk defa, 1959 yılında Türkiye İş Bankası tarafından Atatürk ve Devrim Serisi'nin 8 numaralı yayını olarak ve Atatürk'ün Askerliğe Dair Eserleri adı altında yayımlanmıştır.
TA’BİYE VE TATBİKAT SEYAHATİ
1911 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan eser, askerlerin arazide yetiştirilmesini amaçlayan tatbikatların ne kadar gerekli ve önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ulu Önder bu eserde, karşılıklı olarak kırmızı ve mavi muharebe birliklerinin Selanik - Kılkış arasında yaptığı savunma ve taarruz uygulamalarının değerlendirmesini yapmıştır. Eser ilk kez Selanik Askerî Matbaası'nda basılmıştır.
BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1912 yılında, Almancadan tercüme edilen tercüme edilen eser, taarruzda birliğin aldığı tertip ve düzen, ilerleme, ateş üstünlüğü, ihtiyatların kullanılması gibi taarruz harekatında her zaman karşılaşılacak konuları içermektedir.
CUMALI ORDUGAHI
Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı ordusunun 1909'da Makedonya bölgesinde yaptığı tatbikatlar ile ilgili gözlemlerini yazdığı notlardan derlediği kitap 12 Eylül 1909'da tamamlanmış tır. Ulu önder eserini Selanik'te matbaa harfleriyle bastırmış ve daha sonra bu eserini subay arkadaşlarına da hediye etmiştir.