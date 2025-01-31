Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün birbirinden değerli eserleri

TA’BİYE VE TATBİKAT SEYAHATİ

1911 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan eser, askerlerin arazide yetiştirilmesini amaçlayan tatbikatların ne kadar gerekli ve önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ulu Önder bu eserde, karşılıklı olarak kırmızı ve mavi muharebe birliklerinin Selanik - Kılkış arasında yaptığı savunma ve taarruz uygulamalarının değerlendirmesini yapmıştır. Eser ilk kez Selanik Askerî Matbaası'nda basılmıştır.