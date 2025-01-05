UNESCO Dünya Mirası Mahmut Bey Camii'nin yer aldığı köyde kazı çalışmaları başlatıldı
14. yüzyıldan beri ayakta kalan Kasaba köyünde kazı çalışmalarıyla Türk yerleşimi ortaya çıkartılacak
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve halk arasında 'Çivisiz Cami' olarak bilinen Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii'nin bulunduğu köyde başlatılan kazı çalışmalarıyla, 14. yüzyıldaki Türk yerleşiminin ortaya çıkartılması hedefleniyor.
Kastamonu Valiliği himayelerinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar neticesinde, Kastamonu Merkez ilçesineki Kasaba köyünde bulunan ve halk arasında 'Çivisiz Cami' olarak da bilinen Mahmut Bey Camii, 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alarak “Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri” kategorisinde tescil edildi. UNESCO Dünya Mirası Listesine girdikten sonra Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii ile ilgili çeşitli projeler ve çalışmalar yürütülmeye başlandı. Bu çalışmalar çerçevesinde Kastamonu Müze Müdürlüğü koordinesinde, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anar Azizsoy'un akademik danışmanlığında çevresinde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.
Kazı çalışmaları neticesinde, 1366 yılında inşa edilen Mahmut Bey Camii'ne yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan ve aynı tarihte yapıldığı düşünülen cami hamamında başlanılan kazı çalışmalarıyla Türk yerleşimi ortaya çıkarılması hedefleniyor. Mahmut Bey Camii'nin çevresinde hamam dışında külliyeyi andıran farklı yapılar ile mezarların da olduğu düşünülüyor. Bu çerçevede Kastamonu Müze Müdürlüğü koordinesinde, Karabük Üniversitesi'nden gelen öğrencilerle birlikte, Azizsoy'un akademik danışmanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor. Arkeolojik kazı çalışmalarının bu yıl içerisinde de devam edeceği ifade edildi.
“Geçtiğimiz yıl itibariyle Mahmut Bey Camii çevresinde kazı çalışmasına başladık”
Yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Anar Azizsoy, “2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile başladığımız Türk-İslam dönemi yüzey araştırmalarının üçüncü sezonunu bu yıl tamamladık. Geçen yıl yaptığımız araştırma sırasında hatta öğrencilerimiz ile birlikte yaptığımız teknik geziler sırasında Kasaba Köyünde bir hamamın olduğunu gördük. Hamam ile ilgili araştırmalarımızı arşiv üzerinden derinleştirdikçe daha öncesinden var olan çalışmaların bilmekle beraber bu yıl itibariyle Kastamonu Müze Müdürlüğünün başkanlığında yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale'nin başkanlığında ve benim danışmanlığımda burada bir kazı çalışmasına başladık. Müze kurtarma kazısı olarak 31 Ekim'de kazıya başladık. Bilindiği üzere Mahmut Bey Camii, 1366 yılında Candaroğulları'ndan Mahmut Bey tarafından yapıldı. Kitabesi kısa ve Arapçadır, hicri tarihi ile 798 yılına ait olduğu yazıyor. Cami, Adilbey oğlu büyük emir Mahmut Bey tarafından Candaroğulları'nca yaptırılmıştır” dedi.