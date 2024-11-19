Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: En yüksek rakamı hangi şarkıcı alacak?
Yeni yıla girmeye sayılı günler kala 2025’in kazanan ünlüleri belli oldu. Sanatçıların yılbaşı kaşeleri dikkat çekerken en yüksek ücreti 10 milyon TL ile Ebru Gündeş’in oldu. Özellikle Kıbrıs’ta bulunan otellerde sahne alan şarkıcıların alacakları ücretler dikkat çekti.
Gülşen: 8 milyon (Kıbrıs)
Özcan Deniz: 6 milyon (Kıbrıs)
Sibel Can: 8 milyon (İstanbul)
Hakan Altun: 6 milyon (Ankara)
İrem Derici: 3.5 milyon (Kıbrıs)
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Yıldız Tilbe: 7 milyon (Ankara)
Ebru Gündeş: 10 milyon (Kıbrıs)
Bülent Ersoy: 6 milyon (Almanya)
Gülben Ergen: 3 milyon (Uludağ)
Melek Mosso: 3 milyon (Kıbrıs)
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