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  4. Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: En yüksek rakamı hangi şarkıcı alacak?

Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: En yüksek rakamı hangi şarkıcı alacak?

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala 2025’in kazanan ünlüleri belli oldu. Sanatçıların yılbaşı kaşeleri dikkat çekerken en yüksek ücreti 10 milyon TL ile Ebru Gündeş’in oldu. Özellikle Kıbrıs’ta bulunan otellerde sahne alan şarkıcıların alacakları ücretler dikkat çekti.

Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: En yüksek rakamı hangi şarkıcı alacak? - Sayfa 1

İşte yılbaşında ünlülerin sahne alacağı yerler ve bir gecede kazanacağı paralar:

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Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: En yüksek rakamı hangi şarkıcı alacak? - Sayfa 2

Gülşen: 8 milyon (Kıbrıs)

Özcan Deniz: 6 milyon (Kıbrıs)

Sibel Can: 8 milyon (İstanbul)

Hakan Altun: 6 milyon (Ankara)

İrem Derici: 3.5 milyon (Kıbrıs)

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Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: En yüksek rakamı hangi şarkıcı alacak? - Sayfa 3

Yıldız Tilbe: 7 milyon (Ankara)

Ebru Gündeş: 10 milyon (Kıbrıs)

Bülent Ersoy: 6 milyon (Almanya)

Gülben Ergen: 3 milyon (Uludağ)

Melek Mosso: 3 milyon (Kıbrıs)

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Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: En yüksek rakamı hangi şarkıcı alacak? - Sayfa 4

Kenan Doğulu: 7 milyon (Kıbrıs)

Ajda Pekkan: 7 milyon (İstanbul)

Berkay: 5 milyon (İzmir)

Alişan: 3 milyon (Kıbrıs)

Aşkın Nur Yengi: 5 milyon (Sapanca)

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