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  4. “Yalı Çapkını” hayranlarını üzen gelişme. Final bölümünü bile görmeden bitebilir! İşte sebebi

“Yalı Çapkını” hayranlarını üzen gelişme. Final bölümünü bile görmeden bitebilir! İşte sebebi

Son yılların en çok izlenen dizilerinden “Yalı Çapkını” için final bölümü için geri sayım başladı. Dizinin 100. bölümde bitmesi beklenirken, öncesinde Afra ile Mert’in ayrılıkları sete yansıdı.

“Yalı Çapkını” hayranlarını üzen gelişme. Final bölümünü bile görmeden bitebilir! İşte sebebi - Sayfa 1

Sevilen oyuncu kadrosu ve hikayesi ile son yılların reyting rekoru kıran dizilerinden Yalı Çapkını, adım adım final bölümüne gidiyor. 

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“Yalı Çapkını” hayranlarını üzen gelişme. Final bölümünü bile görmeden bitebilir! İşte sebebi - Sayfa 2

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı dizinin normal şartlarda 100. bölümde final yapacağı iddia edilmişti. 

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“Yalı Çapkını” hayranlarını üzen gelişme. Final bölümünü bile görmeden bitebilir! İşte sebebi - Sayfa 3

Ancak yaşanan son olaylar, final bölümünün daha erken yayınlanmasına neden olabilir. Sebebi ise Mert-Afra ayrılığı… 

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“Yalı Çapkını” hayranlarını üzen gelişme. Final bölümünü bile görmeden bitebilir! İşte sebebi - Sayfa 4


Birsen Altunbaş’ın aktardıklarına göre 93. bölümü ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan Yalı Çapkını, dizinin yapımcılarından Onur Güvenatam’ın planına göre 100. bölümde final yapacak.

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