“Yalı Çapkını” hayranlarını üzen gelişme. Final bölümünü bile görmeden bitebilir! İşte sebebi
Son yılların en çok izlenen dizilerinden “Yalı Çapkını” için final bölümü için geri sayım başladı. Dizinin 100. bölümde bitmesi beklenirken, öncesinde Afra ile Mert’in ayrılıkları sete yansıdı.
Sevilen oyuncu kadrosu ve hikayesi ile son yılların reyting rekoru kıran dizilerinden Yalı Çapkını, adım adım final bölümüne gidiyor.
Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı dizinin normal şartlarda 100. bölümde final yapacağı iddia edilmişti.
Ancak yaşanan son olaylar, final bölümünün daha erken yayınlanmasına neden olabilir. Sebebi ise Mert-Afra ayrılığı…