Yeniden izlemeye değer 10 film; Her seyirde farklı detay ortaya çıkıyor
Günümüzde Netflix, Amazon, BluTV ya da benzeri ne kadar çok platform olsa da geçmişteki bazı başyapıtlar tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyor.
Bazı filmler vardır ki, izledikten sonra bir kenara bırakılsa da etkileri uzun süre hissedilir. Requiem For A Dream veya Manchester by the Sea gibi duygusal açıdan yoğun başyapıtlar genellikle bir kez izlenir.
Ancak Goodfellas, Boogie Nights ya da nostalji yüklü Back to the Future gibi yapımlar tekrar tekrar izlenmeyi adeta zorunlu kılar.
Hem keskin diyalogları hem de akılda kalan müzikleriyle bu filmler sinemanın “rahatlatıcı yemeği” olarak kabul ediliyor.