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  4. Yeniden izlemeye değer 10 film; Her seyirde farklı detay ortaya çıkıyor

Yeniden izlemeye değer 10 film; Her seyirde farklı detay ortaya çıkıyor

Günümüzde Netflix, Amazon, BluTV ya da benzeri ne kadar çok platform olsa da geçmişteki bazı başyapıtlar tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyor.

Yeniden izlemeye değer 10 film; Her seyirde farklı detay ortaya çıkıyor - Sayfa 1

Bazı filmler vardır ki, izledikten sonra bir kenara bırakılsa da etkileri uzun süre hissedilir. Requiem For A Dream veya Manchester by the Sea gibi duygusal açıdan yoğun başyapıtlar genellikle bir kez izlenir.

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Yeniden izlemeye değer 10 film; Her seyirde farklı detay ortaya çıkıyor - Sayfa 2

Ancak Goodfellas, Boogie Nights ya da nostalji yüklü Back to the Future gibi yapımlar tekrar tekrar izlenmeyi adeta zorunlu kılar.

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Yeniden izlemeye değer 10 film; Her seyirde farklı detay ortaya çıkıyor - Sayfa 3

Hem keskin diyalogları hem de akılda kalan müzikleriyle bu filmler sinemanın “rahatlatıcı yemeği” olarak kabul ediliyor.

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Yeniden izlemeye değer 10 film; Her seyirde farklı detay ortaya çıkıyor - Sayfa 4

TEKRAR TEKRAR İZLENECEK 10 FİLM

gq.com.tr’de hazırlanan bir içerikte tekrar izlenme şansını hak eden şu 10 içeriğe yer verildi:

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