Yıllardır kimsenin göremediği zirve ilk kez görüntülendi! Yasaklı zirveden gelen kareler şaşırttı
Mısır'ın Giza Piramitleri'nin ziyaretçilere kapalı olan zirveleri, çekilen fotoğraflarla ilk kez bu kadar ayrıntılı görüntülendi.
Dünyanın en önemli tarihi yapıları arasında yer alan Giza Piramitleri, yaklaşık 4 bin 500 yıldır ayakta kalmayı sürdürüyor.
Günümüzde milyonlarca turist piramitleri yalnızca uzaktan veya çevresinden ziyaret edebilirken, geçmişte zirveye çıkmak sıradan bir turistik etkinlik olarak görülüyordu.
Özellikle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın ilk yarısında çekilen tarihi fotoğraflar, turistlerin rehberler eşliğinde Büyük Piramit'in zirvesine tırmandığını, gösteriyor.