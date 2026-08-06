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  4. Yıllardır kimsenin göremediği zirve ilk kez görüntülendi! Yasaklı zirveden gelen kareler şaşırttı

Yıllardır kimsenin göremediği zirve ilk kez görüntülendi! Yasaklı zirveden gelen kareler şaşırttı

Mısır'ın Giza Piramitleri'nin ziyaretçilere kapalı olan zirveleri, çekilen fotoğraflarla ilk kez bu kadar ayrıntılı görüntülendi.

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Yıllardır kimsenin göremediği zirve ilk kez görüntülendi! Yasaklı zirveden gelen kareler şaşırttı - Sayfa 1

Dünyanın en önemli tarihi yapıları arasında yer alan Giza Piramitleri, yaklaşık 4 bin 500 yıldır ayakta kalmayı sürdürüyor.

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Yıllardır kimsenin göremediği zirve ilk kez görüntülendi! Yasaklı zirveden gelen kareler şaşırttı - Sayfa 2

Günümüzde milyonlarca turist piramitleri yalnızca uzaktan veya çevresinden ziyaret edebilirken, geçmişte zirveye çıkmak sıradan bir turistik etkinlik olarak görülüyordu.

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Yıllardır kimsenin göremediği zirve ilk kez görüntülendi! Yasaklı zirveden gelen kareler şaşırttı - Sayfa 3

Özellikle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın ilk yarısında çekilen tarihi fotoğraflar, turistlerin rehberler eşliğinde Büyük Piramit'in zirvesine tırmandığını, gösteriyor.

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Yıllardır kimsenin göremediği zirve ilk kez görüntülendi! Yasaklı zirveden gelen kareler şaşırttı - Sayfa 4

Ancak kültürel mirası korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla getirilen yasakların ardından piramitlere tırmanmak tamamen yasaklandı.

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