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  4. Zirve şaşırtmadı: İşte Netflix’in bu hafta çok en izlenen dizileri

Zirve şaşırtmadı: İşte Netflix’in bu hafta çok en izlenen dizileri

Yepyeni içeriklerin izleyici ile buluştuğu Netflix’te, bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu.

Zirve şaşırtmadı: İşte Netflix’in bu hafta çok en izlenen dizileri - Sayfa 1

Türkiye’de her ay yepyeni içeriklerini aboneleriyle buluşturan Netflix, yerli ve yabancı pek çok yapımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Zirve şaşırtmadı: İşte Netflix’in bu hafta çok en izlenen dizileri - Sayfa 2

Yaklaşık üç yıldır beklenen Squid Game 2. sezon Aralık ayında çıkış yaparken, yerli kategoride ise Asaf izleyicinin beğenisini topladı. Peki bu hafta Netflix’te en çok hangi dizileri izledik?

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Zirve şaşırtmadı: İşte Netflix’in bu hafta çok en izlenen dizileri - Sayfa 3

10- MACERACILAR


Bir grup maceracı, eski bir harita bulduktan sonra kayıp bir hazineyi keşfetmek amacıyla Meksika Karayipleri'ne doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ancak, hazineyi arayan tek kişiler onlar değildir.

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Zirve şaşırtmadı: İşte Netflix’in bu hafta çok en izlenen dizileri - Sayfa 4

9- LA PALMA


La Palma'da bir araştırmacı, yanardağın patlamak üzere olduğunu fark eder. Bu sırada tatilde olan Norveçli bir aile, yaklaşan felaketin ortasında kendilerini bulur.

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