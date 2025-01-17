Zirve şaşırtmadı: İşte Netflix’in bu hafta çok en izlenen dizileri
Yepyeni içeriklerin izleyici ile buluştuğu Netflix’te, bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu.
Türkiye’de her ay yepyeni içeriklerini aboneleriyle buluşturan Netflix, yerli ve yabancı pek çok yapımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Yaklaşık üç yıldır beklenen Squid Game 2. sezon Aralık ayında çıkış yaparken, yerli kategoride ise Asaf izleyicinin beğenisini topladı. Peki bu hafta Netflix’te en çok hangi dizileri izledik?
10- MACERACILAR
Bir grup maceracı, eski bir harita bulduktan sonra kayıp bir hazineyi keşfetmek amacıyla Meksika Karayipleri'ne doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ancak, hazineyi arayan tek kişiler onlar değildir.